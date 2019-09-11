В Туле Виктор Золотов и Алексей Дюмин открыли мемориал в Управлении Росгвардии

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вместе с губернатором Алексеем Дюминым главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ посетил Управление Росгвардии по Тульской области и открыл мемориал военнослужащим и сотрудникам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга. В мероприятии приняли участие ветераны подразделений, вдовы и родственники погибших.

В своем обращении к личному составу Виктор Золотов напомнил, что история России знает множество примеров мужества и беззаветной преданности Родине. Именно на тульской земле более шести веков назад наши великие предки в битве на Куликовом поле заложили духовные начала и внутренний стержень будущих поколений русского воинства.

«Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии являются достойными продолжателями этих традиций. Каждый день тысячи солдат войск правопорядка выходят на службу, обеспечивая надёжную защиту государства от угроз внутренней безопасности, защищая граждан нашей страны от насилия и криминала», — отметил Виктор Золотов.

Приветствуя военнослужащих и сотрудников, Алексей Дюмин подчеркнул, что с момента своего создания Росгвардия уже много раз доказала свою способность надежно обеспечивать безопасность граждан.

«Ваше формирование занимает особое место в структуре силовых ведомств страны. Вы находитесь в прямом подчинении Президента России, отвечаете за порядок на массовых мероприятиях, за надёжное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, чёткий контроль за оборотом оружия. Решение этих задач требует высочайшей собранности, твёрдости характера и решительности. Вы всегда должны строго соблюдать закон, уважать права и свободы граждан», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил весь личный состав Росгвардии за самоотверженный труд на благо Отечества и тульского края и вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам медали «Честь и мужество» и региональные награды.

Алексей Дюмин подарил Управлению легкие высокопроходимые вооруженные тактические автовездеходы «Чаборз М-3».

Состоялось зажжение вечного огня нового мемориала. Это почетное право было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Кульпову. Частичка огня была привезена с первого в СССР мемориала «Вечный огонь» в поселке Первомайский Щекинского района.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Виктор Золотов и Алексей Дюмин осмотрели храм Святого благоверного князя Александра Невского. Они передали протоиерею Виктору Матвееву иконы Георгия Победоносца и святого благоверного князя Александра Невского.

Виктор Золотов передал Управлению автомобили для выполнения служебно-боевых задач, в том числе передвижной комплекс «Аракс» на базе фургона Peugeot Boxer и бронированный корпусной автомобиль «Патруль».

Виктор Золотов и Алексей Дюмин посетили зал боевой славы и комплексное здание СОБРа. Они осмотрели учебные помещения, центр психологической помощи и реабилитации, столовую и спортзал.