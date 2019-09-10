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Названы самые редкие имена детей в августе

Названы самые редкие имена детей в августе

Как родители назвали своих малышей?

В Тульской области в августе 2019 года зарегистрировано рождение 490 девочек и 519 мальчиков. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС. Отметим, что в Туле за месяц родились 484 малыша.

Популярные имена месяца в Тульской области: Мария, София, Анна, Матвей, Максим, Егор.

Редкие имена: Амелия,
Валерия-Вероника, Герда, Артемий, Феликс, Лука.

Напомним, что в августе в регионе было заключено 1297 браков и оформлено 511 разводов. Самой молодой невестой стала 15-летняя девушка, самой возрастной – 74-летняя женщина. Назван и возраст женихов — самому младшему исполнилось 17 лет, старшему — 79 лет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:30 +3
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