В Туле на ул. Ложевой грузовик устроил массовое ДТП

Утром 10 сентября в Туле в районе пересечения улиц Ложевой и Марата произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей Hyundai Matrix, ВАЗ-2115, «Лада Гранта» и грузовика Mercedes.

По словам участников автоаварии, водитель Hyundai остановился во время движения по направлению к ул. Пролетарской, за ним находился ВАЗ, сзади которого остановилась «Лада». В этот момент в них на приличной скорости влетел грузовик.

На момент публикации новости водитель грузового автомобиля не мог внятно объяснить, почему он врезался в машины.

В результате ДТП пассажирка «Лады» получила незначительные травмы. Женщину доставили в больницу.

Из-за аварии наблюдается незначительное затруднение движения по направлению к улице Пролетарской.

Напомним, что подобное ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика произошло 7 сентября на повороте с ул. Л. Толстого на проспект Ленина. У грузового транспортного средства якобы отказали тормоза, он врезался в стоявший перед ним ВАЗ-21124. «Двенашка», в свою очередь, зацепила впереди стоявшие автомобили.