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В августе самой молодой невестой в Тульской области стала 15-летняя девушка

В августе самой молодой невестой в Тульской области стала 15-летняя девушка

Самым молодым женихом – 17-летний парень.

Самой молодой невестой в Тульской области в августе 2019 года стала 15-летняя девушка. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС. Самой возрастной — 74-летняя женщина.

Назван и возраст женихов — самому младшему исполнилось 17 лет, старшему — 79 лет.

Уточняется, что в августе в Тульской области было заключено 1297 браков и оформлено 511 разводов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +1
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