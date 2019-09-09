В августе самой молодой невестой в Тульской области стала 15-летняя девушка

Самой молодой невестой в Тульской области в августе 2019 года стала 15-летняя девушка. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС. Самой возрастной — 74-летняя женщина.

Назван и возраст женихов — самому младшему исполнилось 17 лет, старшему — 79 лет.

Уточняется, что в августе в Тульской области было заключено 1297 браков и оформлено 511 разводов.