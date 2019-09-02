Метеопредупреждение: в Тульской области прогнозируют опасную погоду

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в большинстве районов Тульской области ожидается высокая степень пожарной опасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей,

на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей,

на юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Уважаемые жители, соблюдайте простые правила пожарной безопасности, тем самым вы сохраните своё имущество, жизнь и здоровье.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.