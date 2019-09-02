новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: в Тульской области прогнозируют опасную погоду

Метеопредупреждение: в Тульской области прогнозируют опасную погоду

Будьте внимательны и осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в большинстве районов Тульской области ожидается высокая степень пожарной опасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

  • на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей,
  • на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей,
  • на юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Уважаемые жители, соблюдайте простые правила пожарной безопасности, тем самым вы сохраните своё имущество, жизнь и здоровье.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
метеопредупреждениепожарная опасность
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская молодежь снялась в видеоролике-приглашении на выборы
Тульская молодежь снялась в видеоролике-приглашении на выборы
В Туле отметили День знаний: большой фоторепортаж
В Туле отметили День знаний: большой фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.