На улице Оборонной в Туле временно ограничат движение трамваев

Ограничения будут действовать с 29 августа по 15 сентября в период с 20.00 до 6.00.

В связи с проведением ремонтных работ будет временно ограничено движение трамвайного транспорта по улице Оборонной.

№ м-та Наименование маршрута кол-во, ед Схема движения 11 Щегловская засека — Красный перекоп 2 ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая 4 пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля- Красный Перекоп 6 пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — - ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького 13 ст. Металлург — пос. Менделеевский 10 ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина

В целях организации перевозок жителей района Красного Перекопа до Щегловской засеки на период вводимых ограничений движения трамвайного транспорта, будут организованы перевозки автобусами в количестве 2 ед. техники по трамвайному маршруту № 11: Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская -ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Кауля.