На улице Оборонной в Туле временно ограничат движение трамваев
Ограничения будут действовать с 29 августа по 15 сентября в период с 20.00 до 6.00.
В связи с проведением ремонтных работ будет временно ограничено движение трамвайного транспорта по улице Оборонной.
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№ м-та
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Наименование маршрута
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кол-во, ед
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Схема движения
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11
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Щегловская засека — Красный перекоп
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2
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ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна
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12
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пос. Менделеевский — ул. Штыковая
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4
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пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля- Красный Перекоп
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6
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пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — - ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
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13
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ст. Металлург — пос. Менделеевский
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10
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ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина
В целях организации перевозок жителей района Красного Перекопа до Щегловской засеки на период вводимых ограничений движения трамвайного транспорта, будут организованы перевозки автобусами в количестве 2 ед. техники по трамвайному маршруту № 11: Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская -ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Кауля.