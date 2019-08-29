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На улице Оборонной в Туле временно ограничат движение трамваев

На улице Оборонной в Туле временно ограничат движение трамваев

Ограничения будут действовать с 29 августа по 15 сентября в период с 20.00 до 6.00.

В связи с проведением ремонтных работ будет временно ограничено движение трамвайного транспорта по улице Оборонной.

№ м-та

Наименование маршрута

кол-во, ед

Схема движения

 

11

Щегловская засека — Красный перекоп

2

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

4

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля- Красный Перекоп

6

пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — - ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

ст. Металлург — пос. Менделеевский

10

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина

В целях организации перевозок жителей района Красного Перекопа до Щегловской засеки на период вводимых ограничений движения трамвайного транспорта, будут организованы перевозки автобусами в количестве 2 ед. техники по трамвайному маршруту № 11: Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская -ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Кауля.

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