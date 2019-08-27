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Туляки жалуются на работу автобусных маршрутов №114 и №117
Фото из архива Myslo

Туляки жалуются на работу автобусных маршрутов №114 и №117

Мы выяснили, кто контролирует работу общественного транспорта, и что делать, если водители не осуществляет посадку посаажиров.

В редакцию Myslo обратились туляки, которые часто ездят по маршруту «Тула — Щекино» на общественном транспорте. Они рассказали, что муниципальные автобусы часто не останавливаются на остановке «Ивановские дачи» в поселке Менделеевском на пути в областной центр.

- Мы стоим и машем руками автобусам, но они почти всегда проезжают мимо, если из них никто не выходит на «Ивановских дачах», рассказывает Татьяна Жаколкина. — Желающих уехать в Тулу бывает человек по шесть, но водителям все равно. Почему они не останавливаются, для нас загадка. Автобус на этом участке часто ездит полупустой, и мы думаем, что разумных причин проезжать мимо просто нет. Так мы стоим и ждем милости от водителей, гадаем остановится он в этот раз или нет?

Мы попросили министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области:

Родион Дудник

- На территории Тульской области государственный надзор в области автомобильного транспорта осуществляет отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Министерство рекомендовало руководству транспортной компании провести проверку по факту неосуществления посадки пассажиров на остановке «Ивановские дачи» на межмуниципальных маршрутах № 114 «Щекино — Тула» и № 117 «Щекино — Тула».

С водителями, работающими на указанных маршрутах, проведен инструктаж в части необходимости осуществлять посадку (высадку) пассажиров на всех остановочным пунктам, установленных на маршрутах.

Что делать, если автобус не останавливается на остановках?

Пассажиры, столкнувшись с подобными нарушениями, могут обратиться в отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора по адресу: Тула, ул. Октябрьская, 44. Тел. 8 (4872) 39-37-87.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:45 0
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