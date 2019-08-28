В Ясногорске воришку поймали за кражу из ячейки в супермаркете
Полицейские предполагают, что злоумышленник подобрал ключ от камеры хранения.
В Ясногорске Тульской области сотрудники полиции вычислили подозреваемого в краже. Предполагается, что 48-летний безработный мужчина подобрал ключ к ячейке в супермаркете и похитил вещи покупательницы.
«Нанесенный потерпевшей ущерб составил 6 тысяч 200 рублей. При проведении оперативных мероприятий и изучении записей камер видеонаблюдения полицейские определили предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем имевшаяся версия подтвердилась», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе расследования будут установлены все детали противоправной деятельности подозреваемого.