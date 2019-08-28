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Министр промышленности и торговли РФ поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Министр промышленности и торговли РФ поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Губернатору Тульской области сегодня исполняется 47 лет.

— Дорогой Алексей Геннадьевич! На военной службе Вы зарекомендовали себя сильным, честным и бескомпромиссным офицером, настоящим патриотом. Эти качества вместе с мудростью и талантом управленца помогли Вам стать авторитетным руководителем, которого ценят и уважают жители одного из важнейших промышленных регионов России. Дорогу осилит идущий! Зная Вас как человека, который держит слово и доводит до конца любое начатое дело, я уверен, что Вы не остановитесь, и задачи, которые стоят сегодня перед Тульской областью, будут успешно решены, регион будет развиваться и процветать. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и успехов в реализации всего задуманного! — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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сегодня, в 11:56
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