В Богородицке состоялся фестиваль «Джаз в усадьбе»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Фестиваль-концерт прошел в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

Сценой фестиваля стала парадная лестница западного фасада дворца графов Бобринских, а зрительный зал был устроен прямо на площадке перед дворцом.

Участников фестиваля приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

– Правительство Тульской области уделяет особое внимание поддержке и развитию малых исторических городов. В Богородицке отреставрированы сам дворец и въездная башня. До конца года в башне будет сформирована экспозиция, рассказывающая об истории города. В 2020 году в парке пройдет международный фестиваль детских театральных коллективов. Сегодняшний фестиваль-концерт «Джаз в усадьбе» стал первым масштабным мероприятием во дворце после его реставрации.

В концерте приняли участие Губернаторский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Полислава Балина и джазовый коллектив «МайклБенд».