Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 августа в Тульском кремле открылся фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Он организован АО «Россельхозбанк» при поддержке правительства Тульской области.

Более 100 фермерских хозяйств из Тульской области и других регионов страны представили продукцию собственного производства – овощи, фрукты, хлеб и другую выпечку, мясо и мясные деликатесы, сыры и молочные продукты, сладости и напитки.

Приветствуя гостей и участников праздника заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что в этом году фестиваль проходит по инициативе Губернатора Алексея Дюмина.

- Фестиваль ориентирован на поддержку малых хозяйств, субъектов малого предпринимательства на селе. Он позволяет им показать свой товар и найти покупателя. Важно, чтобы туляки знали и могли приобрести качественные натуральные продукты, которые производятся тульскими фермерами, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

- На серии круглых стол «Россельхозбанк» расскажет фермерам, как повысить эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность своего продукта. В этом году фестиваль проходит в Туле во второй раз, думаю, это может стать доброй традицией, ? отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.

В течение двух дней для гостей пройдут концерты, мастер-классы, розыгрыши, игровая программа для детей.

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Первый фестиваль «СВОЁ» с успехом прошел в 2017 году в Подмосковье. В этом году фестиваль пройдет в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Его участниками станут более 500 российских фермерских хозяйств.