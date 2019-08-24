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Делегация Тульской области участвует в фестивале «Таврида-АРТ»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Делегация Тульской области участвует в фестивале «Таврида-АРТ»

В составе делегации - представители творческой молодежи, работники учреждений культуры и туризма области.

В Крыму проходит фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ». В его работе принимает участие делегация Тульской области – представители творческой молодежи, работники учреждений культуры и туризма области.

В рамках фестиваля начала работу выставка регионов России. На тульской экспозиции представлены основные бренды региона – знаменитые тульские пряники, самовар, гармонь, белевская пастила. Посетители могут узнать об историческом наследии региона и особенностях тульского чаепития.

Для гостей работают интерактивные зоны с мастер-классами по росписи филимоновской игрушки, изготовлению фоторамок в стиле тульского резного наличника и монеты с символикой региона, фотозоны «Филимоновская игрушка» и «Тульская городская игрушка». В музыкально-развлекательной программе выступает тульский коллектив «Спасская слобода». Ремесленный двор «Добродей» представил на выставке свои интерактивные программы, а Центр развития туризма Тульской области и туристско-информационный центр Тульского музейного объединения – новые экскурсионные программы и достопримечательности региона.

Также гостям презентован календарь праздничных мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля, которые пройдут в регионе в 2019 и 2020 годах. 

Стенд Тульской области посетил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. 

Более 40 представителей творческой молодежи Тульской области участвуют в различных творческих направлениях фестиваля – в хореографии, кинематографе, театральном искусстве, народном творчестве.

Тульские КВНщики боролись за Кубок Тавриды, где разыгрывалась путевка в премьер-лигу КВН. Наши ребята ежедневно демонстрировали веселую и интеллектуальную игру, но в финал пробиться не смогли и заняли 13 место.

Делегация Тульской области пробудет на фестивале до 26 августа.

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