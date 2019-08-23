В новомосковской больнице после ремонта появятся детские стоматологические кабинеты

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Работы планируется завершить до конца года.

22 августа губернатор Алексей Дюмин посетил филиал №1 Новомосковской городской клинической больницы. Глава региона ознакомился с планом капитального ремонта детской поликлиники №2, а также осмотрел отделения стационара.

– Постепенно приводим в порядок детские больницы и поликлиники. Делаем всё, чтобы повышалось качество и доступность медицинской помощи детям, – отметил Алексей Дюмин.

В этом году только на закупку оборудования для детского здравоохранения выделено 246 млн рублей, половина из них – по нацпроекту «Здравоохранение».

Значительные средства направлены на покупку оборудования для перинатального центра и детской областной больницы.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков доложил, что капитальный ремонт поликлиники не проводился со дня открытия. На это время все службы переведены на 4-й этаж в здание круглосуточного стационара.

Главный врач ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Игорь Наумов отметил, что впервые после ремонта в поликлинике появятся детские стоматологические кабинеты, будет создан единый cаll-центр для записи пациентов, будут разделены потоки больных и здоровых детей.

Руководитель компании подрядчика сообщил, что работы планируется завершить до конца года.

Алексей Дюмин отметил, что новомосковская больница – одно из крупнейших учреждений региона и спросил министра здравоохранения о планах по укреплению материально-технической базы.

Андрей Третьяков доложил, что в этом году за счет бюджета будет обновлено оборудование для детской хирургии, реанимации и диагностики онкологии.

На ремонт терапевтического отделения стационара и взрослой поликлиники предусмотрено более 50 млн рублей.

Также выделены средства на ремонт аппарата МРТ. В следующем году ремонтные работы будут продолжены.

Министр здравоохранения отметил, что в учреждении отсутствует аппарат РКТ. Пациентов, нуждающихся в проведении обследования, направляют в больницу Узловой.

Алексей Дюмин подчеркнул, что для больницы с таким потоком пациентов недопустимо затягивать решение этой проблемы, и пообещал найти возможность закупить аппарат РКТ до конца этого года.

Также глава региона поручил министру здравоохранения найти возможность полностью заменить оконные блоки в стационаре.