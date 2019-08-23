Яркий фестиваль красок и крутой фейерверк: туляки отметили День флага

Фото Алексея Пирязева.

22 августа в Туле на Казанской набережной прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.



В рамках молодежного пространства «Газон» для туляков и гостей города прошли мастер-классы, игротеки, спортивные мероприятия, кинопоказ в амфитеатре и экскурсии «Государственная символика на фасадах зданий».



Центральным событием праздника стал фестиваль красок «Триколор». Завершением дня стали лазерное шоу и фигурный фейерверк, который прошел в Туле впервые.