Яркий фестиваль красок и крутой фейерверк: туляки отметили День флага
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22 августа в Туле на Казанской набережной прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.
В рамках молодежного пространства «Газон» для туляков и гостей города прошли мастер-классы, игротеки, спортивные мероприятия, кинопоказ в амфитеатре и экскурсии «Государственная символика на фасадах зданий».
Центральным событием праздника стал фестиваль красок «Триколор». Завершением дня стали лазерное шоу и фигурный фейерверк, который прошел в Туле впервые.
Масштабные торжества по случаю Дня флага по традиции прошли и в ЦПКиО им.
Также мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, прошли во всех муниципальных образованиях области.