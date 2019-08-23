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Яркий фестиваль красок и крутой фейерверк: туляки отметили День флага
Фото Алексея Пирязева.

Яркий фестиваль красок и крутой фейерверк: туляки отметили День флага

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22 августа в Туле на Казанской набережной прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.

В рамках молодежного пространства «Газон» для туляков и гостей города прошли мастер-классы, игротеки, спортивные мероприятия, кинопоказ в амфитеатре и экскурсии «Государственная символика на фасадах зданий».

Центральным событием праздника стал фестиваль красок «Триколор». Завершением дня стали лазерное шоу и фигурный фейерверк, который прошел в Туле впервые.



Масштабные торжества по случаю Дня флага по традиции прошли и в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. С утра маленькие туляки и их родители посетили анимационное шоу и приняли участие в мастер-классах. Вечером на летней эстраде состоялся концерт «Музыкальный триколор».

Также мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, прошли во всех муниципальных образованиях области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 −4
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