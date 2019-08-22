В Тульской области пройдёт юбилейный фестиваль «Вудсток»

Он состоится 14 сентября на площадке комплекса «Золотой город».

В честь полувекового юбилея легендарного фестиваля «Вудсток» в Тульской области пройдет одноименный музыкальный фестиваль!

В субботу, 14 сентября, в «Золотом городе» выступят музыканты легендарных иностранных групп, а также российские коллективы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции, Голландии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с организаторами фестиваля и поручил комитету по развитию туризма оказать им всю необходимую поддержку.