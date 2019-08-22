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В Тульской области пройдёт юбилейный фестиваль «Вудсток»

В Тульской области пройдёт юбилейный фестиваль «Вудсток»

Он состоится 14 сентября на площадке комплекса «Золотой город».

В честь полувекового юбилея легендарного фестиваля «Вудсток» в Тульской области пройдет одноименный музыкальный фестиваль! 

В субботу, 14 сентября, в «Золотом городе» выступят музыканты легендарных иностранных групп, а также российские коллективы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции, Голландии. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с организаторами фестиваля и поручил комитету по развитию туризма оказать им всю необходимую поддержку.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 0
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Люди
Алексей Дюмин
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