Фото: PR-отдел компании «Макси».
Новое колесо обозрения возле «Макси» оформят в стиле тульских брендов
Прокатиться на аттракционе туляки смогут уже в сентябре.
Колесо обозрения высотой 55 м откроется в сентябре рядом с ТРЦ «Макси» на ул. Пролетарской. Строители уже завершили сборку опор, установили ось на оголовник, узел центральной оси и приступили к монтажу колеса.
Оформить аттракцион планируют в стиле местных брендов и достопримечательностей. На кабинках появятся изображения тульской гармони, Музея оружия, музея-заповедника «Куликово поле» и других.
Внутри кабинки также будут тематически оформлены: посетители смогут узнать самые интересные факты о достопримечательностях.
А для желающих на высоте провести свидание, сделать предложение или удивить самым красивым свадебным фото готовят особенную романтическую кабинку.
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