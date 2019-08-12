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Новое колесо обозрения возле «Макси» оформят в стиле тульских брендов
Фото: PR-отдел компании «Макси».

Новое колесо обозрения возле «Макси» оформят в стиле тульских брендов

Прокатиться на аттракционе туляки смогут уже в сентябре.

Колесо обозрения высотой 55 м откроется в сентябре рядом с ТРЦ «Макси» на ул. Пролетарской. Строители уже завершили сборку опор, установили ось на оголовник, узел центральной оси и приступили к монтажу колеса.

Оформить аттракцион планируют в стиле местных брендов и достопримечательностей. На кабинках появятся изображения тульской гармони, Музея оружия, музея-заповедника «Куликово поле» и других.

Внутри кабинки также будут тематически оформлены: посетители смогут узнать самые интересные факты о достопримечательностях.

А для желающих на высоте провести свидание, сделать предложение или удивить самым красивым свадебным фото готовят особенную романтическую кабинку.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:08 +5
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