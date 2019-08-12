новости
новости
Регистрация
14 августа в южной части Тулы будут перебои с водой

14 августа в южной части Тулы будут перебои с водой

В нескольких поселках и деревнях водоснабжение вообще отключат.

«Тулагорводоканал» будет готовить Непрейковской водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим 14 августа с 8.00 пониженное давление холодной воды, местами перебои ожидаются

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы, южнее улицы Гоголевской,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина-Станиславского-Рязанская-Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

В п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Нижняя Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, с. Зайцево будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулагорводоканалнет водыперебои с водой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Театральный дворик» завершился огненным шоу и фейерверком
Фестиваль «Театральный дворик» завершился огненным шоу и фейерверком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.