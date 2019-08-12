14 августа в южной части Тулы будут перебои с водой
В нескольких поселках и деревнях водоснабжение вообще отключат.
«Тулагорводоканал» будет готовить Непрейковской водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим 14 августа с 8.00 пониженное давление холодной воды, местами перебои ожидаются
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы, южнее улицы Гоголевской,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина-Станиславского-Рязанская-Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
В п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Нижняя Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, с. Зайцево будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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