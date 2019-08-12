Фестиваль «Театральный дворик» завершился огненным шоу и фейерверком

Фото Алексея Пирязева.

В Туле завершился масштабный фестиваль «Театральный дворик». 11 августа артисты выступили на трех площадках: Казанской набережной, улице Металлистов и на территории Тульского кремля.

Перед туляками выступили крутые испанские барабанщики Brincadeira, артисты театра в гриме De Bufo, студия цыганского танца BohoDance и другие.

В завершение фестиваля зрители увидели огненное шоу от театра огня «ЭРА», а также красочный фейерверк.