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Фестиваль «Театральный дворик» завершился огненным шоу и фейерверком
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль «Театральный дворик» завершился огненным шоу и фейерверком

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В Туле завершился масштабный фестиваль «Театральный дворик». 11 августа артисты выступили на трех площадках: Казанской набережной, улице Металлистов и на территории Тульского кремля.

Перед туляками выступили крутые испанские барабанщики Brincadeira, артисты театра в гриме De Bufo, студия цыганского танца BohoDance и другие.

В завершение фестиваля зрители увидели огненное шоу от театра огня «ЭРА», а также красочный фейерверк.

Галерея
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 1
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 2
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 3
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 4
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 5
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 6
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 7
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 8
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 9
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 10
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 11
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 12
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 13
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 14
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 15
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 16
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 17
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 18
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 19
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 20
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 21
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 22
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 23
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 24
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 25
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 26
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 27
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 28
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 29
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 30
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 31
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 32
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 33
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 34
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 35
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 36
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 37
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 38
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 39
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 41
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 42
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 43
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 44
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 45
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 46
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 47
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 48
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 49
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 50
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 51
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 52
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 53
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 54
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 55
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 56
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 57
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 58
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 59
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 60
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 61
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 62
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 63
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 64
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 65
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 66
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 67
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 68
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 69
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 70
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 71
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 72
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 73
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 74
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 75
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 76
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 77
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 78
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 79
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 80
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 81
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 82
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 83
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 84
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 85
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 86
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 87
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 88
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 89
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 90
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 91
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 92
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 93
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 94
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 95
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 96
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 97
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 98
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 99
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 100
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 101
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 102
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 103
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 104
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 105
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 106
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 107
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 108
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 109
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 110
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 111
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 112
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 113
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 114
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 115
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 116
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 117
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 118
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 119
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 120
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 121
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 122
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 123
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 124
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 125
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 126
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 127
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 128
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 129
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 130
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 131
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 132
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 133
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 134
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 135
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 136
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 137
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 138
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 139
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 140
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 141
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 142
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 143
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 144
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 145
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 146
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 147
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 148
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 149
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 150
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 151
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 152
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 188
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 189
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 244
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 249
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 251
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 255
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 256
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"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 258
"Театральный дворик"-2019. День третий, Фото: 259
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 +2
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