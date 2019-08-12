Под Тулой в страшном ДТП погибли трое сотрудников УФСИН

Сегодня, 12 августа, на 82-м км автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» случилось страшное ДТП: в результате столкновения машины УФСИН и внедорожника погибли трое и пострадали четверо человек.

По предварительным данным, в момент поворота спецавтомобиля на Т-образном перекрестке на зеленый сигнал в него врезался внедорожник, ехавший на красный. Столкнувшиеся транспортные средства зацепили еще две машины.

В данный момент известно, что трое погибших — сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний из Белгородской области.

По предварительным данным, водитель внедорожника находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы органов внутренних дел устанавливают обстоятельства ДТП.

– Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин случившегося. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке автодороги, — сообщили в ведомстве.