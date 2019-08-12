новости
новости
Регистрация
Под Тулой в страшном ДТП погибли трое сотрудников УФСИН

Под Тулой в страшном ДТП погибли трое сотрудников УФСИН

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сегодня, 12 августа, на 82-м км автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» случилось страшное ДТП: в результате столкновения машины УФСИН и внедорожника погибли трое и пострадали четверо человек.

По предварительным данным, в момент поворота спецавтомобиля на Т-образном перекрестке на зеленый сигнал в него врезался внедорожник, ехавший на красный. Столкнувшиеся транспортные средства зацепили еще две машины.

В данный момент известно, что трое погибших — сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний из Белгородской области.

По предварительным данным, водитель внедорожника находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы органов внутренних дел устанавливают обстоятельства ДТП.

– Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин случившегося. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке автодороги, — сообщили в ведомстве.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 +8
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
погибли сотрудники УФСИН

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России выпустили монеты с изображением «Бременских музыкантов»
В России выпустили монеты с изображением «Бременских музыкантов»
14 августа в южной части Тулы будут перебои с водой
14 августа в южной части Тулы будут перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.