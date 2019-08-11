Фото: vk.com/kotiprotiv.
В Туле рекламу наркотиков закрасят изображениями котов
Наш город присоединился к движению «Коты против».
Активисты нового российского проекта «Коты Против» объявили войну нелегальной рекламе наркотиков. Ребята закрашивают ее мордой кота и хештегом #КотыПротив.
Это движение появилось в Санкт-Петербурге, но уже набирает обороты в Самаре и Туле. Об этом пишут «Невские новости».
- Мы устали от бесконечного потока рекламы ПАВ на фасадах нашего города. Объединившись — мы победим! - говорят активисты.
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