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В Туле рекламу наркотиков закрасят изображениями котов
Фото: vk.com/kotiprotiv.

В Туле рекламу наркотиков закрасят изображениями котов

Наш город присоединился к движению «Коты против».

Активисты нового российского проекта «Коты Против» объявили войну нелегальной рекламе наркотиков. Ребята закрашивают ее мордой кота и хештегом #КотыПротив.

Это движение появилось в Санкт-Петербурге, но уже набирает обороты в Самаре и Туле. Об этом пишут «Невские новости».

- Мы устали от бесконечного потока рекламы ПАВ на фасадах нашего города. Объединившись — мы победим! - говорят активисты.

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вчера, в 20:04 +13
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