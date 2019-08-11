В середине августа в Туле немного потеплеет

Фото Алексея Пирязева.

Правда, всего на несколько дней.

Жителей Тульской области в ближайшие несколько дней ждет небольшое потепление. По прогнозам синоптиков, 12, 13 и 14 августа температура воздуха будет прогреваться до +25°С. С четверга станет немного прохладнее — всего на несколько градусов.

От дождей туляки отдохнут совсем недолго. Осадки вернутся уже во вторник и задержатся в регионе до конца недели.

Кстати, синоптики утверждают, что такого холодного августа не было уже почти 69 лет!