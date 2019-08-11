В Туле снесли торговые павильоны за неуплату аренды

Фото: МИЗО Тульской области.

В Туле снесли две торговые палатки, расположенные в Советском и Зареченском районах. Как сообщает министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, владельцы в течение длительного времени не уплачивали аренду. Это и послужило причиной для освобождения земельных участков. С должниками расторгли договоры, а также в судебном порядке взыскали задолженность.

Снесли палатки, расположенные в районе остановки «Ул. Жаворонкова», а также на ул. Пузакова.

Мероприятия были проведены во взаимодействии с УФССП России по Тульской области и сетевыми организациями.