новости
новости
Регистрация
В Туле снесли торговые павильоны за неуплату аренды
Фото: МИЗО Тульской области.

В Туле снесли торговые павильоны за неуплату аренды

Владельцы объектов уже долгое время являются должниками.

В Туле снесли две торговые палатки, расположенные в Советском и Зареченском районах. Как сообщает министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, владельцы в течение длительного времени не уплачивали аренду. Это и послужило причиной для освобождения земельных участков. С должниками расторгли договоры, а также в судебном порядке взыскали задолженность.

Снесли палатки, расположенные в районе остановки «Ул. Жаворонкова», а также на ул. Пузакова.

Мероприятия были проведены во взаимодействии с УФССП России по Тульской области и сетевыми организациями.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 19:41 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
МИЗОснос палатокдолжники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле рекламу наркотиков закрасят изображениями котов
В Туле рекламу наркотиков закрасят изображениями котов
Где на дорогах Тульской области расположены треноги: карта
Где на дорогах Тульской области расположены треноги: карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.