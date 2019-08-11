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Где на дорогах Тульской области расположены треноги: карта
Фото: 24.avto.ru

Где на дорогах Тульской области расположены треноги: карта

Раскрываем местоположение комплексов.

Тульская Госавтоинспекция опубликовала месторасположение передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Здесь треноги будут располагаться до 22 августа.

Посмотреть, где на дорогах Тульской области располагаются стационарные камеры, можно здесь.

 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что одной из наиболее частых причин ДТП является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой. 

Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дорогое зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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вчера, в 18:55 +3
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