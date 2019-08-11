Туляки увидят самый красивый звездопад августа

Ближайшей ночью в небе можно будет наблюдать один из самых красивых метеорных потоков Северного полушария, Персеиды. Он продлится с 11 по 14 августа, а пик звездопада в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа, когда в период с 23 часов и до полуночи, интенсивность метеорного пока составит около 100 метеоров в час. Об этом сообщает погодный центр « Фобос ».

Метеорный поток Персеиды, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея, образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла, которая обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет.