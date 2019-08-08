Экологическое ЧП в Комарках: геофизики определят территорию загрязнения

Фоторепортаж Юлии Александровой.

В составе комиссии на месте работали сотрудники администрации города, представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизики.

До выезда в администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решили провести ряд незамедлительных мероприятий.

К месту выхода на поверхность нефтепродуктов ограничили доступ и начали земляные работы. Задача специалистов на первом этапе — изъять почву, загрязненную, предположительно, битумом. Ликвидировать отходы будут до тех пор, пока специфическое вещество не перестанет проступать на поверхность.

Территорию загрязнения определят геофизики. Отходы утилизируют на одном из полигонов города.

Второй этап — замещение загрязненной почвы плодородным грунтом.

Отходы битума по федеральному конституционному каталогу относят к 4-му классу опасности, т. е. это малоопасные отходы. Они не угрожают природе. Сотрудники специализированной организации на месте взяли на исследование само вещество, грунт и пробы воды из соседнего пруда.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин:

Кирилл Сорокин – В рамках установленных полномочий Росприроднадзор осуществляет государственный земельный контроль. Оценку влияния сложившейся ситуации на компоненты природной среды в качестве почвы должны дать специалисты Росприроднадзора. Наша задача — это оперативно оценить, что поступило в окружающую среду, в каком объеме и какого класса опасности.

Информация о наличии под землей резервуара с нефтепродуктами пока не подтвердилась. Фактом возможного несанкционированного захоронения нефтепродуктов на данном участке по ходатайству администрации города займутся надзорные и правоохранительные органы.

Заместитель главы администрации — начальник управления городского хозяйства Роман Мурзин:

Роман Мурзин – Администрация города Тулы будет просить коллег из надзорных и правоохранительных органов провести разбирательство, так как разрешительных документов и официально зарегистрированных мест складирования нефтепродуктов на данном участке нет. Констатируем факт, что кто-то допустил несанкционированное захоронение нефтепродуктов.

Напомним, что в Комарках была построена новая канализационная насосная станция, которая находится недалеко от участка с загрязненным грунтом. Герметичность колодцев проверили специалисты, КНС работает в штатном режиме.

Напомним, Myslo благодаря своим читателям первым поднял тему зарытых в Комарках нефтепродуктов. Наш репортаж с места событий читайте здесь.