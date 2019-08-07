В Тульской области водитель погиб под колесами своего авто

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, неподалеку от села Дубики Ефремовского района Тульской области произошла трагедия. По имеющейся на настоящий момент информации, на берегу реки Красивая Меча водитель ВАЗ-21099 попал под колеса своего автомобиля.

Предполагается, что 48-летний мужчина мог либо самостоятельно выталкивать машину в горку, либо по стечению обстоятельств находился позади транспортного средства, которое внезапно начало скатываться вниз.

По факту происшествия проводится проверка.