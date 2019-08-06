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Тульские журналисты сыграли в мини-футбол в Волгограде

Тульские журналисты сыграли в мини-футбол в Волгограде

В Волгограде прошел Международный турнир по мини-футболу среди команд журналистов городов-героев и городов воинской славы.

Участвовали сборные Минска, Тулы, Курска, Брянска и сразу две команды хозяев турнира. Ведь собрались-то все в их честь. Сборной команде журналистов Волгограда исполнилось двадцать лет. Хотя, конечно, волгоградские журналисты в футбол играли и до официального основания своей команды. Равно, кстати, как и тульские представители СМИ — первые матчи под названием сборная журналистов они провели еще в начале девяностых годов.

А с момента основания команды ТРО ФСЖР (Тульское отделение Федерации спортивных журналистов России) туляки участвовали в российских спартакиадах журналистов, ездили на турниры в Одессу и Брянск, на товарищеский матч в Калугу, принимали участие в различных тульских соревнованиях и выставочных матчах. Буквально накануне выезда в Волгоград сыграли, например, товарищескую встречу со сборной кандидатов в депутаты областной Думы.

Конечно, такие турниры — это больше чем спорт, а еще и возможность пообщаться с коллегами, больше узнать друг о друге, просто почувствовать себя лишний раз одной большой Россией. Это всегда турнир не только коллег, но и друзей. За Тулу, например, поиграли на этом турнире Вадим Ивашко из Москвы, волгоградцы Дмитрий Сироткин и Олег Бусло, работавший несколько лет назад в «Слободе».

Главная новость Волгограда — знаменитая Родина-мать покрылась лесами. Снять их обещают к следующему Дню Победы. В новом облике она не менее величественная и летящая, и туристов в мемориальном комплексе Мамаева кургана не меньше, чем во время матчей чемпионата мира. На парковке у мемориального комплекса машины с номерами самых разных городов России.

Другая новость этих дней — двадцатилетие журналистской сборной, на которое пришли и руководители панорамы «Сталинградская битва», и ветераны «Ротора». Эту команды знают и любят в городе, она — неотъемлемая часть спортивной жизни Волгограда.

Туляки привезли в подарок юбилярам наши традиционные подарки — самовар и пряники, сувенирную продукцию Первого купажного завода и еще один традиционный подарок тульских журналистов — собственноручно написанную песню.

Большую помощь в поездке сборной команды ТРО ФСЖР оказала администрация города, предоставившая автобус.

Праздник получился. Хозяева закономерно выиграли первое место, а еще традиционно разыгрываемый Кубок Сталинград — Тула. На сей раз победа досталась им лишь в серии пенальти — основное время матча команды закончили вничью 1:1.

Туляки бились на равных со всеми соперниками, но для того чтобы войти в тройку лучших, не хватило очков. Второе место у Курска, третье занял город воинской славы Брянск.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 13:57 0
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