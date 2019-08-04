«Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Туляки вышли на поле следующим составом: Лесовой, Луценко, Ломовицкий, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Альварес, Беляев, Денисов, Комбаров, Левашов. Стартовый состав «Тамбова»: Шелия, Гогуа, Ойеволе, Тетрашвили, Таказов, Чуперка, Карасев, Килин, Костюков, Маркелов, Аппаев.

Исход матча решил быстрый гол – на 14-й минуте мяч в сетку ворот «Тамбова» отправил новичок «Арсенала» Евгений Луценко. Это второй его гол за оружейников.

В течение матча «Тамбов» пытался сравнять счёт, но благодаря обороне туляков этого не произошло. «Арсенал» взял в Саранске три очка и реабилитировал себя в глазах болельщиков после трёх поражений подряд.