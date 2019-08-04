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«Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0

Матч состоялся в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена».

Туляки вышли на поле следующим составом: Лесовой, Луценко, Ломовицкий, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Альварес, Беляев, Денисов, Комбаров, Левашов. Стартовый состав «Тамбова»: Шелия, Гогуа, Ойеволе, Тетрашвили, Таказов, Чуперка, Карасев, Килин, Костюков, Маркелов, Аппаев.

Исход матча решил быстрый гол – на 14-й минуте мяч в сетку ворот «Тамбова» отправил новичок «Арсенала» Евгений Луценко. Это второй его гол за оружейников.

В течение матча «Тамбов» пытался сравнять счёт, но благодаря обороне туляков этого не произошло. «Арсенал» взял в Саранске три очка и реабилитировал себя в глазах болельщиков после трёх поражений подряд.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:44 +7
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