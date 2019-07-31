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В Туле на сутки массово отключат газ

В Туле на сутки массово отключат газ

Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Косогорская».

Подача голубого топлива к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена 5 августа, с 10.00 до 10.00 6 августа.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тула» обращаются к жителям с просьбой не пользоваться газовыми приборами на период остановки газоснабжения.

Отключения коснутся потребителей в следующих населенных пунктах:

  • п. Косая Гора,
  • д. Судаково,
  • д. Рвы,
  • д. Старо-Басово,
  • п. Басово-Прудный,
  • п. Рудаково,
  • д. М. Еловая,
  • д. Фалдино,
  • д. Зимаровка,
  • д. Варваровка,
  • д. Ливенское,
  • д. Крутое.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:

  • п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 28, ООО «Лазурь»,
  • п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»,
  • п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»,
  • п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»,
  • п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.,
  • п. Менделевский, ООО «Виалко»,
  • п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.,
  • п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»,
  • п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»,
  • гр. Ярошевич А.С.,
  • гр. Томенчук К. А.,
  • ИП Величко Е. А.,
  • ИП Присяжный Д. А.,
  • ИП Полникова Н. В.,
  • п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»,
  • г. Тула, ул. Скуратовская, д. 121, ООО «Каравай»,
  • п. Менделеевский, ул. Жданова, д. 121,
  • п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»,
  • ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук),
  • ООО «Крез»,
  • Косогорское потребительское общество,
  • ООО «Авангард»,
  • г. Тула, Орловское шоссе, д. 111, ООО «Отдых 71»,
  • МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери,
  • Религиозная организация СХГЩ,
  • ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»,
  • п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная,
  • ООО «Завод ЖБИ»,
  • ООО «Тулабетон»,
  • п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»,
  • п. Скуратовский, ООО «Юнилевер Русь»,
  • п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3,
  • ИП Чипак В.Г.,
  • ИП Игнатов А.В. (магазин),
  • п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.,
  • п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.,
  • ИП Агаев Р.Б.О. (магазины),
  • ООО НПФ «Машгео»,
  • ООО «Профиль»,
  • гр. Тимохин В. В.,
  • ООО «Классик плюс»,
  • ИП Прохоров Д. В.,
  • Управление Росгвардии по Тульской области,
  • ООО «Семейный юрист»,
  • ООО «Каньон-Сервис»,
  • ООО «Сфера»,
  • гр. Владов В. В.,
  • гр. Баранов А. А.,
  • гр. Оленников С. В.,
  • СПК «Рудаково»,
  • гр. Исайкина Н. В.,
  • ООО «Эко-Стандарт»,
  • ООО «РемКомСервис»,
  • ЗАО «Промстроймонтаж»,
  • ИП Яшухин М. В.,
  • ТСЖ «Гранд Палас».
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:54 +3
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