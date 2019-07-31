В Туле на сутки массово отключат газ
Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Косогорская».
Подача голубого топлива к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена 5 августа, с 10.00 до 10.00 6 августа.
Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тула» обращаются к жителям с просьбой не пользоваться газовыми приборами на период остановки газоснабжения.
Отключения коснутся потребителей в следующих населенных пунктах:
- п. Косая Гора,
- д. Судаково,
- д. Рвы,
- д. Старо-Басово,
- п. Басово-Прудный,
- п. Рудаково,
- д. М. Еловая,
- д. Фалдино,
- д. Зимаровка,
- д. Варваровка,
- д. Ливенское,
- д. Крутое.
Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:
- п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 28, ООО «Лазурь»,
- п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»,
- п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»,
- п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»,
- п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.,
- п. Менделевский, ООО «Виалко»,
- п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.,
- п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»,
- п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»,
- гр. Ярошевич А.С.,
- гр. Томенчук К. А.,
- ИП Величко Е. А.,
- ИП Присяжный Д. А.,
- ИП Полникова Н. В.,
- п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»,
- г. Тула, ул. Скуратовская, д. 121, ООО «Каравай»,
- п. Менделеевский, ул. Жданова, д. 121,
- п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»,
- ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук),
- ООО «Крез»,
- Косогорское потребительское общество,
- ООО «Авангард»,
- г. Тула, Орловское шоссе, д. 111, ООО «Отдых 71»,
- МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери,
- Религиозная организация СХГЩ,
- ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»,
- п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная,
- ООО «Завод ЖБИ»,
- ООО «Тулабетон»,
- п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»,
- п. Скуратовский, ООО «Юнилевер Русь»,
- п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3,
- ИП Чипак В.Г.,
- ИП Игнатов А.В. (магазин),
- п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.,
- п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.,
- ИП Агаев Р.Б.О. (магазины),
- ООО НПФ «Машгео»,
- ООО «Профиль»,
- гр. Тимохин В. В.,
- ООО «Классик плюс»,
- ИП Прохоров Д. В.,
- Управление Росгвардии по Тульской области,
- ООО «Семейный юрист»,
- ООО «Каньон-Сервис»,
- ООО «Сфера»,
- гр. Владов В. В.,
- гр. Баранов А. А.,
- гр. Оленников С. В.,
- СПК «Рудаково»,
- гр. Исайкина Н. В.,
- ООО «Эко-Стандарт»,
- ООО «РемКомСервис»,
- ЗАО «Промстроймонтаж»,
- ИП Яшухин М. В.,
- ТСЖ «Гранд Палас».
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