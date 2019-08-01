Погода в Туле 2 августа: облачно, дождливо, до +19 градусов

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет переменная облачность, местами дождь (2 мм за сутки). Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 7 до 12 градусов выше нуля, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.