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В Ефремовском районе зарезали 43-летнего мужчину

В Ефремовском районе зарезали 43-летнего мужчину

Подозреваемый в убийстве задержан, ведётся следствие.

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего жителя деревни Большие Плоты. Как сообщает пресс-служба ведомства, его труп был найден в одном из частных домов с колото-резаными ранами шеи.

Следователи и оперативники установили личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в убийстве. С ним проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и подозреваемого. Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +1
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