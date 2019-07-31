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В Туле ночные воры проломили стену магазина ломом и молотком
Добычей преступников стали 163 тысячи рублей и табачные изделия.
Тульские полицейские раскрыли необычную кражу из магазина на Красноармейском проспекте в Туле. Предполагается, что двое преступников проникли в торговую точку, проломив молотком и ломом межкомнатную перегородку.
«Подозреваемые забрали находившийся в магазине металлический ящик с денежными средствами, а также деньги из ящика стола. Общая сумма похищенного составила 163 тысячи рублей. Кроме того, предметом посягательства стали сигареты, продававшиеся в торговой точке», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к противоправному деянию могут быть причастны двое ранее судимых безработных жителей Дубенского района. По одной из версий, мужчины специально выбрали именно этот магазин и готовились к хищению.
В настоящее время 42-летний подозреваемый и его 38-летний подельник задержаны. В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
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