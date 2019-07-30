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Погода в Туле 31 июля: прохладно, ветрено, местами дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 31 июля: прохладно, ветрено, местами дождь

Синоптики обещают переменную облачность и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Местами небольшой дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +11 до +16. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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