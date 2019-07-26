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В ДТП на ул. Советской в Туле пострадали женщина и ребенок
Фото предоставлены очевидцем происшествия

В ДТП на ул. Советской в Туле пострадали женщина и ребенок

На месте происшествия работали две бригады регионального Центра медицины катастроф.

Как сообщил Myslo очевидец, на пересечении ул. Советской и ул. Ф. Энгельса в Туле столкнулись Daewoo и Mitsubishi. На месте происшествия работали две бригады регионального Центра медицины катастроф.
 
«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены два пассажира Daewoo Nexia. Это женщина и ребенок», — подтвердили информацию о происшествии в региональной Госавтоинспекции.
 
Причину автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:37 +6
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