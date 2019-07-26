В ДТП на ул. Советской в Туле пострадали женщина и ребенок

Фото предоставлены очевидцем происшествия

На месте происшествия работали две бригады регионального Центра медицины катастроф.

Как сообщил Myslo очевидец, на пересечении ул. Советской и ул. Ф. Энгельса в Туле столкнулись Daewoo и Mitsubishi. На месте происшествия работали две бригады регионального Центра медицины катастроф.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены два пассажира Daewoo Nexia. Это женщина и ребенок», — подтвердили информацию о происшествии в региональной Госавтоинспекции.

Причину автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.