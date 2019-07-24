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Замминистра здравоохранения Тульской области стала Оксана Дубровина

Замминистра здравоохранения Тульской области стала Оксана Дубровина

Напомним, она сменила на этом посту Владимира Грицаюка.

С 23 июля Оксана Дубровина вступила в должность заместителя министра здравоохранения Тульской области.

В ведении Оксаны Анатольевны вопросы организации госзаказа, материально-технического обеспечения деятельности учреждений здравоохранения, достижения целевых показателей социально-экономического развития в сфере здравоохранения, реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования.

Как сообщает региональный минздрав, Оксана Дубровина имеет успешный опыт решения задач по повышению эффективности бюджетных расходов в социальной сфере, в том числе в отрасли здравоохранения. В последние годы она курировала вопросы регулирования контрактной системы Тульской области и осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

из досье myslo

Трудовую деятельность Оксана Дубровина начала в 1995 году в должности ведущего экономиста расчетно-кассового центра финансового управления администрации Тульской области. В период с 2003 года по 2011 год работала в должностях главного специалиста, консультанта, начальника отдела финансирования социальной сферы департамента финансов Тульской области. В 2012 году была назначена на должность директора департамента финансирования общегосударственных вопросов и обеспечения деятельности аппарата министерства минфина Тульской области.

До назначения Оксана Дубровина занимала должность заместителя министра — директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области.

Действительный государственный советник Тульской области 1 класса.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:43 0
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