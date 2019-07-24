Депутаты Тульской городской Думы работают ради одной цели — сделать жизнь земляков лучше!

В Туле завершилось 71-е очередное заседания Тульской городской Думы. На рассмотрение депутатов был вынесено 35 основных и два дополнительных вопроса. Отметим, что все предложения были приняты, большинство из них — единогласно.

Один из вопросов ­– внесение изменений в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По информации заместителя начальника финансового управления администрации города Тулы Ольги Зиминой, доходная часть увеличивается на 2019 год на 298, 76 млн рублей и составит 16, 063 млрд рублей. Общий объем расходов — 17, 569 млрд рублей.



Основные характеристики бюджета на 2020 год и на 2021 год следующие. Общий объем доходов на 2020 год — в сумме 15, 279 млрд рублей и на 2021 год — в сумме 15, 658 млрд рублей. Общий объем расходов на 2020 год — 16, 133 млрд рублей, на 2021 год — 16, 309 млрд рублей.

Представленный проект решения прошел процедуру антикоррупционной экспертизы, получены положительные заключения Экспертной комиссии и Контрольной комиссии муниципального образования города Тулы.

Предложенные изменения в бюджет муниципального образования депутаты утвердили.

Несколько вопросов касались передачи тульским общественным организациям в безвозмездное пользование нежилых помещений.

Так, организации содействия инвалидам детства с расстройства аутического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!» передали здание на ул. 9 Мая, 16, корпус 3. Общественной организации содействия развитию творческого потенциала подростков TulaTeens — помещение на ул. Циолковского, 2. Тульскому городскому отделению Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов — помещение на ул. Майской, 4. По мнению депутатов, эти организации активны, работают очень хорошо и заслуживают поддержки.

Еще один вопрос — улицы с новыми наименованиями появятся в тульском селе Алешня. С данной инициативой выступило главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу. Название улиц в Алешне необходимы для присвоения почтовой адресации объектам индивидуального жилищного строительства и корректного учета объектов недвижимости. Таким образом, в селе появятся улицы: Черемушки, Отрадная, Славная, Рябиновая, Ольховская, Тихая, проезды Отрадный и Славный.

Также на заседании Тульской городской Думы было рассмотрено ходатайство инициативной группы граждан о присвоении одному из элементов улично-дорожной сети в Туле имени ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Королькова.

Депутаты единогласно поддержали инициативу. «Улица Королькова» появится в Зареченском территориальном округе за памятником «Защитникам неба Отечества».

Целый блок вопрос касался установки мемориальных досок известным тулякам. На здании МБОУ «Центр образования №41» в пос. Хомяково будет установлена табличка гвардии прапорщику Николаю Анатольевичу Архипову (1949−1984), который погиб при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан.



Николай Архипов.

В память о рядовом Александре Сергеевиче Кузнецове, героически погибшем при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, будет установлена мемориальная доска на здании МБОУ «Центр образования № 9 имени генерала А. Н. Ермакова».



Юрий Соколов.

На доме по пр. Ленина, 101 будет установлена мемориальная доска выдающемуся конструктору автоматического оружия, одному из создателей пулемета НСВ-12,7 «Утес» Юрию Михайловичу Соколову.

Еще одна мемориальная доска появится на здании МБОУ «Центр образования № 18», она будет посвящена старшине милиции Анатолию Улитину, который погиб при исполнении служебных обязанностей по поддержанию правового порядка на Северном Кавказе.

Также в Туле увековечат память рядового Владимира Хоменко. Он погиб в бою при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан. Мемориальную доску предполагается установить на здании ЦО № 9 (Тула, ул. Оружейная, 46-а).

Все ходатайства депутаты Тульской городской Думы поддержали единогласно.

В завершение 71-го очередного заседания Тульской городской Думы Глава города Тулы Юрий Цкипури подвел итоги работы весенней сессии.

С начала 2019 года городской Думой проведено 10 заседаний, принято около 190 решений. В подотчетном периоде велась серьезная работа над бюджетом. Депутаты периодически вносили изменения в главный финансовый документ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Юрий Цкипури – Важно, что традиционно бюджетная политика сохраняет социальную направленность: около 60% расходов приходится на образование, культуру, спорт, социальную политику. На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику — 30%, — подчеркнул Юрий Цкипури. — При формировании бюджета применяется программный метод: более 90% расходов направлено на реализацию муниципальных программ. Для сравнения: если в 2014 году действовали 15 муниципальных программ, то в 2019 их 25.

Депутатами проведена большая работа в сфере нормотворчества. В частности, вносились изменения в Устав муниципального образования. Одно из изменений касалось сокращения числа депутатов с 36 до 35 человек. Согласно новой редакции Устава в Туле будет применяться избирательная система, при которой 15 депутатов избираются путем распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списка кандидатов. 20 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, в которых избранным признается кандидат, получивший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим зарегистрированным по соответствующему избирательному округу кандидатам. Иными словами, число одномандатных округов увеличено с 18 до 20. Данные изменения будут действовать с 6-го созыва.

На сегодняшнем заседании Думы депутаты одобрили еще одно изменение в Устав. Оно касается празднования Дня города. Согласно предыдущей редакции День города Тулы отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Новой нормой определено, что дата празднования может варьироваться.

Таким образом, установлено, что День города Тулы отмечается ежегодно в сентябре, конкретное же число назначается постановлением Главы муниципального образования город Тула.

Важным решением, принятым депутатами, можно назвать изменения в Положение «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления». Речь — о полномочиях сельских старост. Ранее они работали на общественных началах. Однако в январе 2019 года депутаты своим решением внесли изменения, согласно которым официально обозначены срок и полномочия старост.

По традиции на заседаниях Думы депутаты рассматривали ходатайства об установлении мемориальных досок выдающимся землякам. Так, за семь месяцев было принято 14 соответствующих решений. Также принимались решения о передаче в безвозмездное пользование муниципальных помещений общественным, ветеранским и патриотическим объединениям, спортивным сообществам. Это те организации, которые ведут активную деятельность, реализуют социально значимые проекты.

Поддержка инициатив жителей, защита их интересов — приоритет в работе Тульской городской Думы. Одна из форм участия туляков в решении вопросов местного значения — публичные слушания и общественные обсуждения. С начала 2019 года Думой организовано и проведено 339 публичных слушаний. Из них 328 касались градостроительных вопросов. К слову, изменения в Генеральный план обсуждались с жителями всех 247 населенных пунктов Большой Тулы.

– Деятельность депутатов не ограничивается только нормотворчеством. Работа с населением, решение «точечных» вопросов в округах, взаимодействие с активистами — важное направление в работе народных избранников. Открытий диалог позволяет оперативно реагировать на все вопросы и вместе с жителями находить пути их решения, — отметил градоначальник. — Опыт такого общения стал основой успешной реализации таких проектов, как «Народный бюджет», «Формирование современной городской среды», масштабного ремонта дорог и дворов, капитального ремонта многоквартирных домов.

По словам Юрия Цкипури, все эти вопросы эффективно решаются Думой ради одной цели — сделать жизнь земляков лучше.

– Главная задача депутатского корпуса — работать на благо туляков. Ведь около полумиллиона жителей связывают с каждым из нас свои надежды на позитивные изменения и преобразования, — сказал мэр.

Он поблагодарил за поддержку губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, Тульскую областную Думу, правительство Тульской области, прокуратуру г. Тулы, контрольную комиссию муниципального образования город Тула, общественный совет, а также выразил слова признательности коллегам-депутатам, администрации города Тулы во главе с Евгением Авиловым, аппарату Тульской городской Думы за совместную плодотворную работу и партнерство.