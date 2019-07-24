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У Тулы появится цифровой двойник

У Тулы появится цифровой двойник

Это часть проекта «Умный город». Принять участие в его реализации может каждый. Идеи и предложения принимаются на сайте deconomy71.ru.

24 июля в Новомосковске в связи с началом внедрения системы «Умный город» состоялся выездной брифинг. Его провели заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук, заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов и глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.

Тульская область стала пилотным регионом по внедрению системы «Умный город». Проект реализуется в Туле и Новомосковске до 31 декабря 2024 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

«Основная цель проекта – повышение качества жизни горожан за счёт внедрения цифровых технологий в управление городской инфраструктурой и процедуру принятия решений по развитию городов», – подчеркнула Елена Казмерчук.

15 мая Минстрой РФ, правительство Тульской области и администрации Тулы и Новомосковска заключили трехсторонние соглашения по реализации проекта. Уже разработаны дорожные карты.

В Туле в рамках проекта будет внедрена платформа «Цифровой двойник города» – прототип реального города для анализа его реакции на возможные изменения и внешние воздействия.

Основные направления работы:

  • городское управление,
  • умное ЖКХ,
  • инновации для городской среды,
  • умный городской транспорт,
  • интеллектуальные системы безопасности. 

В частности, уже в этом году в городе появится 8 умных светофоров и 30 остановок с электронными информационными табло. Также заработает система интеллектуального освещения, в историческом центре появится Wi-Fi, будут установлены видеокамеры с возможностью распознавания не только номеров автомобилей, но и лиц прохожих.

В домах туляков устанавливаются умные приборы учета воды и тепловой энергии. В городе уже работает 70 видеодомофонов с возможностью управления со смартфона, оповещения в случае ЧС и связи с экстренными службами. Их число к 2024 году увеличится до 4 тысяч. 

Новомосковск стал одним из городов страны, в котором уже создан «Цифровой двойник города» и реализован муниципальный сегмент АПК «Безопасный город». Проведена интеграция системы с основными базами данных и системами управления и мониторинга (ЕДДС, отделением скорой помощи, ОМВД, тепловой компанией). Проводится работа по включению в систему пожарной охраны, газовой, аварийной служб, водоканала, служб электроснабжения.

Внедряется интеллектуальная система контроля исправности противопожарных систем в местах массового пребывания людей и на социально значимых объектах.

Принять участие в создании «Умного города» может каждый житель Тульской области. Идеи по развитию проекта и предложения о сотрудничестве от it-компаний региона о принимаются на сайте deconomy71.ru.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:10 −1
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Место
ТулаНовомосковск

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