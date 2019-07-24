Дату празднования Дня города определит мэр Тулы

Точная дата Дня города в этом году пока не сообщается. Она будет определена позже.

В среду, 24 июля, на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели 35 вопросов. Один из них – о внесении изменений в Устав города.

В действующем прежде Уставе прописано, что День города Тулы отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В новой редакции данная норма меняется, добавляется возможность вариативности определения даты празднования. Таким образом, абзац пятнадцатый статьи 2 «Официальные символы муниципального образования» излагается так:

«День города Тулы отмечается ежегодно в сентябре. Конкретная дата устанавливается постановлением Главы муниципального образования город Тула».

Еще ряд изменений отражены в Уставе муниципального образования в связи с изменением федерального законодательства.