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Дату празднования Дня города определит мэр Тулы

Дату празднования Дня города определит мэр Тулы

Точная дата Дня города в этом году пока не сообщается. Она будет определена позже.

В среду, 24 июля, на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели 35 вопросов. Один из них – о внесении изменений в Устав города.

В действующем прежде Уставе прописано, что День города Тулы отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В новой редакции данная норма меняется, добавляется возможность вариативности определения даты празднования. Таким образом, абзац пятнадцатый статьи 2 «Официальные символы муниципального образования» излагается так:

«День города Тулы отмечается ежегодно в сентябре. Конкретная дата устанавливается постановлением Главы муниципального образования город Тула».

Еще ряд изменений отражены в Уставе муниципального образования в связи с изменением федерального законодательства.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:16 +1
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