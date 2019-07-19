Погода в Туле 20 июля: облачно, тепло и дождь с грозой

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь (до 3 мм за сутки), днём местами гроза.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14 градусов, днём воздух прогреется до +25. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.