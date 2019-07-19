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Погода в Туле 20 июля: облачно, тепло и дождь с грозой

Погода в Туле 20 июля: облачно, тепло и дождь с грозой

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь (до 3 мм за сутки), днём местами гроза.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14 градусов, днём воздух прогреется до +25. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, 20 июля, в 09:00 +3
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