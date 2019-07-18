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В Ясной Поляне отпраздновали двадцатилетие «Муравейного братства»
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Ясная Поляна"

В Ясной Поляне отпраздновали двадцатилетие «Муравейного братства»

Детское общественное движение основано на принципах толстовской педагогики – оно объединяет тех, кто с уважением относится к природе и человеку.

Старший брат Льва Толстого Николай рассказывал младшим легенду о зарытой в лесу на краю оврага зеленой палочке, на которой записана «главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы». Когда эта тайна раскроется, все люди станут «муравейными братьями».

Эта история из детства сильно повлияла на мировоззрение писателя и его философские идеи. Спустя полвека Толстой напишет, что существует пять главных условий счастья – «такие, о которых никто спорить не будет»: связь человека с природой, физический труд, семья, здоровье и «свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира».

На этих пяти составляющих счастливой жизни построена работа детского межрегионального общественного движения «Муравейное братство», которому в этом году исполнилось 20 лет. Находясь под покровительством музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», движение реализует принципы толстовской педагогики и объединяет тех, кто с любовью и уважением относится к природе и человеку.

С 9 по 14 июля в Ясной Поляне прошли юбилейные летние сборы участников «Муравейного братства», на которые приехали 47 школьников и 15 педагогов из разных регионов России. По всей стране работают 17 отделений движения. В течение года каждый «муравейник» ищет свой путь к счастливой жизни по толстовским заветам.

Одни больше заняты заботой о природе: помогают бездомным животным, следят за чистотой школы, города. Другие увлечены краеведением и сохранением памяти о наследии Льва Толстого. Например, в 2001 году в Крапивне местные «муравьи» добились переименования улицы Площадной в улицу Толстого. Третьи посвящают себя литературоведческой деятельности, участвуют в научных конференциях.

В этом году на родине Льва Толстого собрались делегации «муравейных братьев» из Астрахани, Воронежа, Екатеринбурга, Казани и других городов. За шесть дней юбилейных сборов «муравьи» успели многое: поработали в яблоневом саду и плодовом питомнике яснополянского заповедника, ездили на экскурсии, участвовали в интеллектуальной викторине и даже устроили собственный театральный фестиваль, представив на сцене произведения Льва Толстого.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:00 0
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