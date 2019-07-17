новости
новости
Регистрация
Особо крупное мошенничество: тульская пенсионерка почти 16 лет получала две пенсии

Особо крупное мошенничество: тульская пенсионерка почти 16 лет получала две пенсии

Пожилая женщина жила по двум паспортам, «гастролируя» по регионам России.

В Анапе осудили необычную аферистку, которая почти 16 лет незаконно получала пенсионные выплаты. В 2002 году она переехала из Киева в Киреевский район Тульской области, где написала заявление об утере паспорта, который на самом деле не теряла.

Время от времени пожилая женщина меняла места жительства и в итоге обосновалась в Анапе. В 2017 году работники местного Управления Пенсионного фонда проверяли обоснованность получения пенсий и соцвыплат людьми, у которых совпадали анкетные данные, но имелись выплатные дела в разных подразделениях фонда. 

Оказалось, что мошенница, используя два паспорта, получала пенсию дважды. Схема удалось раскрыть лишь 16 лет спустя – в 2002 году в миграционном отделе Болоховского отделения милиции Киреевского РОВД не было компьютерных баз данных, и факт замены паспорта не был должным образом зафиксирован.

С 1 июля 2002 года по 1 января 2018 года по недействительному паспорту женщина незаконно получила более миллиона рублей пенсионных выплат. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно. Сумма причинённого ущерба будет взыскана в порядке гражданского судопроизводства.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:31 +8
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениемошенничествопенсионерка дважды получала пенсиюприговор суда
Место
Тульская областьАнапа

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы не будет света 18 июля
На каких улицах Тулы не будет света 18 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.