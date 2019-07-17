Особо крупное мошенничество: тульская пенсионерка почти 16 лет получала две пенсии

В Анапе осудили необычную аферистку, которая почти 16 лет незаконно получала пенсионные выплаты. В 2002 году она переехала из Киева в Киреевский район Тульской области, где написала заявление об утере паспорта, который на самом деле не теряла.

Время от времени пожилая женщина меняла места жительства и в итоге обосновалась в Анапе. В 2017 году работники местного Управления Пенсионного фонда проверяли обоснованность получения пенсий и соцвыплат людьми, у которых совпадали анкетные данные, но имелись выплатные дела в разных подразделениях фонда.

Оказалось, что мошенница, используя два паспорта, получала пенсию дважды. Схема удалось раскрыть лишь 16 лет спустя – в 2002 году в миграционном отделе Болоховского отделения милиции Киреевского РОВД не было компьютерных баз данных, и факт замены паспорта не был должным образом зафиксирован.

С 1 июля 2002 года по 1 января 2018 года по недействительному паспорту женщина незаконно получила более миллиона рублей пенсионных выплат. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно. Сумма причинённого ущерба будет взыскана в порядке гражданского судопроизводства.