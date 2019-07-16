новости
новости
Регистрация
Двойняшки и тройняшки: в Туле пройдет фестиваль близнецов
Фото их архива Myslo.

Двойняшки и тройняшки: в Туле пройдет фестиваль близнецов

21 июля на главной эстраде Центральном парке соберутся двойняшки и тройняшки со всей Тульской области, чтобы пообщаться и весело провести время.

Программа обещает быть интересной. Откроется праздник торжественным парадом близнецов, который состоится в 12.00, регистрация участников начнется за час до открытия. Также свои заявки на участие можно прислать на эл. почту tulskie-parki@yandex.ru. В анкете необходимо указать фамилии и имена участников, а также возраст.

После прохода праздничной колонны гостей ожидает концерт студии эстрадного вокала Premiere music. Начало концерта в 14.00.

Весь день на территории парка будет работать ярмарка тульских мастеров и увлекательные мастер-классы для всех желающих.

В этом году фестиваль состоится уже в 9-й раз. Ежегодно на его площадке собираются похожие как две капли воды люди, и это сходство заметно не только во внешности. Например, участницы прошлогоднего фестиваля рассказали о сходстве своих голосов.

О том, как прошел фестиваль в 2018 году, смотрите в нашем фоторепортаже.

Галерея
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 12
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 13
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 14
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 15
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 16
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 17
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 18
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 19
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 20
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 21
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 22
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 23
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 24
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 25
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 26
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 27
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 28
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 29
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 30
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 31
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 32
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 33
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 34
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 35
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 36
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 37
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 38
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 39
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 40
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 41
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 42
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 43
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 44
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 45
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 46
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 47
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 11:35 +4
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль близнецов
Место
Центральный парк Тулы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области ночью сгорели сразу четыре автомобиля
В Тульской области ночью сгорели сразу четыре автомобиля
Самой возрастной невесте в Тульской области 72 года
Самой возрастной невесте в Тульской области 72 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.