Двойняшки и тройняшки: в Туле пройдет фестиваль близнецов

Фото их архива Myslo.

21 июля на главной эстраде Центральном парке соберутся двойняшки и тройняшки со всей Тульской области, чтобы пообщаться и весело провести время.

Программа обещает быть интересной. Откроется праздник торжественным парадом близнецов, который состоится в 12.00, регистрация участников начнется за час до открытия. Также свои заявки на участие можно прислать на эл. почту tulskie-parki@yandex.ru. В анкете необходимо указать фамилии и имена участников, а также возраст.



После прохода праздничной колонны гостей ожидает концерт студии эстрадного вокала Premiere music. Начало концерта в 14.00.



Весь день на территории парка будет работать ярмарка тульских мастеров и увлекательные мастер-классы для всех желающих.

В этом году фестиваль состоится уже в 9-й раз. Ежегодно на его площадке собираются похожие как две капли воды люди, и это сходство заметно не только во внешности. Например, участницы прошлогоднего фестиваля рассказали о сходстве своих голосов.

О том, как прошел фестиваль в 2018 году, смотрите в нашем фоторепортаже.