В Тульской области ночью сгорели сразу четыре автомобиля

Фото газеты «Наша жизнь».

Три из них в поселке Теплое, один – в Щекинском районе.

В поселке Теплое на ул. Комсомольской ночью сгорели сразу три автомобиля: ВАЗ-2114, «Волга» и «Дэу Нексия». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 2.31. Больше всего пострадали отечественные автомобили.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сообщения о произошедшем зарегистрированы в установленном законом порядке, проводится проверка.

Поджог ли это или неисправность, определят эксперты. Судя по фото, две машины стояли рядом, третья — в нескольких метрах от них. Весьма сомнительно, что огонь с двух горящих автомобилей мог самостоятельно перекинуться на «Волгу».

Еще один автомобиль – Great Wall Hover – сгорел в садовом товариществе «Остров» в Щекинском районе.

Напомним, что ранее по Узловой прокатилась волна поджогов автомобилей.