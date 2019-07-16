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В Тульской области ночью сгорели сразу четыре автомобиля
Фото газеты «Наша жизнь».

В Тульской области ночью сгорели сразу четыре автомобиля

Три из них в поселке Теплое, один – в Щекинском районе.

В поселке Теплое на ул. Комсомольской ночью сгорели сразу три автомобиля: ВАЗ-2114, «Волга» и «Дэу Нексия». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 2.31. Больше всего пострадали отечественные автомобили.


Фото: газета «Наша жизнь».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сообщения о произошедшем зарегистрированы в установленном законом порядке, проводится проверка.

Поджог ли это или неисправность, определят эксперты. Судя по фото, две машины стояли рядом, третья — в нескольких метрах от них. Весьма сомнительно, что огонь с двух горящих автомобилей мог самостоятельно перекинуться на «Волгу».

Еще один автомобиль – Great Wall Hover – сгорел в садовом товариществе «Остров» в Щекинском районе.

 

Напомним, что ранее по Узловой прокатилась волна поджогов автомобилей.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 +4
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