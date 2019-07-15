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Тульская финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова спела в Казахстане на 250 000 тенге
Фото со страницы Марии Панюковой в vk.com.

Тульская финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова спела в Казахстане на 250 000 тенге

Маша приняла участие в конкурсе Baqytty Bala («Счастливый ребенок») в Актобе.

Фестиваль-конкурс «Счастливый ребенок» проходил с 10 по 14 июля в Актобе. Юные таланты из девяти стран мира смогли проявить свой вокальный потенциал. Всего поступило 500 заявок, из них было отобрано топ-20 конкурсантов.

Мария Панюкова и Нурлыбек Сапарбай стали победителями и заняли 1-е место.

Призеры получили сертификаты на сумму 250 000 тенге (примерно 40 тысяч в переводе на рубли), как сообщает elorda.info.

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Автор: Лилия Глухова, сегодня, в 10:39 0
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