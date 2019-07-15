Тульская финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова спела в Казахстане на 250 000 тенге

Фото со страницы Марии Панюковой в vk.com.

Фестиваль-конкурс «Счастливый ребенок» проходил с 10 по 14 июля в Актобе. Юные таланты из девяти стран мира смогли проявить свой вокальный потенциал. Всего поступило 500 заявок, из них было отобрано топ-20 конкурсантов.

Мария Панюкова и Нурлыбек Сапарбай стали победителями и заняли 1-е место.

Призеры получили сертификаты на сумму 250 000 тенге (примерно 40 тысяч в переводе на рубли), как сообщает elorda.info.