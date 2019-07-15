«Тулица» представила еще трех новых волейболисток
Знакомимся с игроками.
«Тулица» объявила о подписании контрактов еще с тремя новыми волейболистками: Жанной Каськовой, Алиной Подскальной и Алёной Лозюк.
24-летняя Жанна Каськова выступала в сезоне 2017/18 за «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) на позиции диагональная. Волейболистка добыла с клубом бронзовые медали Высшей лиги «А».
21-летняя Алина Подскальная выступает на позиции связующая. Предыдущие клубы: «Северянка» (Череповец), ЮЗГУ-Атом (Курск), «Протон» (Саратов).
Достижения: чемпионка Европы-2016; серебряный призер чемпионата мира-2017; чемпионка Высшей лиги "Б"-2015; чемпионка Высшей лиги "А"-2016; бронзовый призер Высшей лиги "А"-2017.
– Хочу выиграть чемпионат России, повысить свой уровень мастерства и получить положительные эмоции от проделанной работы в сезоне, — говорит Алина.
28-летняя Алёна Лозюк — центральный блокирующий.
– В первую очередь — приобретение нового опыта и знаний, развитие своих профессиональных качеств. И, конечно, занять первое место в Высшей лиге «А», — говорит волейболистка.
Предыдущие клубы:
- 2007/12 ВК «Ковровщик» Брест,
- 2012/13 «Континиум-Волынь-Университет» (Украина),
- 2013/16 ВК «Прибужье» (чемпионат Республики Беларусь),
- 2016/17 Wisla Warszawa (чемпионат Польши),
- 2017/18 «Алтай 2» (Казахстан),
- 2018/19 ВК «Сахалин».
Достижения:
- 2012/13 — 1-е место в Кубке Украины, 2-е место – чемпионат Украины,
- 2013/14 — 1-е место чемпионата Белоруссии, 3-е место в Кубке Белоруссии,
- 2014/15, 15/16 — 1-е место в Кубке Белоруссии, 3-е — чемпионат Белоруссии,
- 2016/17 — 1-е место в первом дивизионе чемпионата Польши,
- 2018/19 — 1-е место в Кубке Сибири и Дальнего Востока.