«Тулица» представила еще трех новых волейболисток

«Тулица» объявила о подписании контрактов еще с тремя новыми волейболистками: Жанной Каськовой, Алиной Подскальной и Алёной Лозюк.

24-летняя Жанна Каськова выступала в сезоне 2017/18 за «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) на позиции диагональная. Волейболистка добыла с клубом бронзовые медали Высшей лиги «А».

21-летняя Алина Подскальная выступает на позиции связующая. Предыдущие клубы: «Северянка» (Череповец), ЮЗГУ-Атом (Курск), «Протон» (Саратов).

Достижения: чемпионка Европы-2016; серебряный призер чемпионата мира-2017; чемпионка Высшей лиги "Б"-2015; чемпионка Высшей лиги "А"-2016; бронзовый призер Высшей лиги "А"-2017.

– Хочу выиграть чемпионат России, повысить свой уровень мастерства и получить положительные эмоции от проделанной работы в сезоне, — говорит Алина.

28-летняя Алёна Лозюк — центральный блокирующий.

– В первую очередь — приобретение нового опыта и знаний, развитие своих профессиональных качеств. И, конечно, занять первое место в Высшей лиге «А», — говорит волейболистка.

Предыдущие клубы:

2007/12 ВК «Ковровщик» Брест,

2012/13 «Континиум-Волынь-Университет» (Украина),

2013/16 ВК «Прибужье» (чемпионат Республики Беларусь),

2016/17 Wisla Warszawa (чемпионат Польши),

2017/18 «Алтай 2» (Казахстан),

2018/19 ВК «Сахалин».

Достижения: