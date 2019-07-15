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«Тулица» представила еще трех новых волейболисток

«Тулица» представила еще трех новых волейболисток

Знакомимся с игроками.

«Тулица» объявила о подписании контрактов еще с тремя новыми волейболистками: Жанной Каськовой, Алиной Подскальной и Алёной Лозюк.

24-летняя Жанна Каськова выступала в сезоне 2017/18 за «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) на позиции диагональная. Волейболистка добыла с клубом бронзовые медали Высшей лиги «А».

21-летняя Алина Подскальная выступает на позиции связующая. Предыдущие клубы: «Северянка» (Череповец), ЮЗГУ-Атом (Курск), «Протон» (Саратов).

Достижения: чемпионка Европы-2016; серебряный призер чемпионата мира-2017; чемпионка Высшей лиги "Б"-2015; чемпионка Высшей лиги "А"-2016; бронзовый призер Высшей лиги "А"-2017.

– Хочу выиграть чемпионат России, повысить свой уровень мастерства и получить положительные эмоции от проделанной работы в сезоне, — говорит Алина.

28-летняя Алёна Лозюк — центральный блокирующий.

– В первую очередь — приобретение нового опыта и знаний, развитие своих профессиональных качеств. И, конечно, занять первое место в Высшей лиге «А», — говорит волейболистка.

Предыдущие клубы:

  • 2007/12 ВК «Ковровщик» Брест,
  • 2012/13 «Континиум-Волынь-Университет» (Украина),
  • 2013/16 ВК «Прибужье» (чемпионат Республики Беларусь),
  • 2016/17 Wisla Warszawa (чемпионат Польши),
  • 2017/18 «Алтай 2» (Казахстан),
  • 2018/19 ВК «Сахалин».

Достижения:

  • 2012/13 — 1-е место в Кубке Украины, 2-е место – чемпионат Украины,
  • 2013/14 — 1-е место чемпионата Белоруссии, 3-е место в Кубке Белоруссии,
  • 2014/15, 15/16 — 1-е место в Кубке Белоруссии, 3-е — чемпионат Белоруссии,
  • 2016/17 — 1-е место в первом дивизионе чемпионата Польши,
  • 2018/19 — 1-е место в Кубке Сибири и Дальнего Востока.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 +2
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