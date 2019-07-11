Редактор моды Cosmopolitan Russia проведет лекцию в «Октаве»

4 июля на редактор моды Cosmopolitan Russia Лана Нисневич прочитает в «Октаве» лекцию «Мода в соцсетях и глянце. Какой источник вдохновения и информации выбрать?».

Лана расскажет про изменения в понимании моды и о том, как из социального феномена она превратилась в индустрию, в организованный особым образом процесс производства актуальных тенденций и, можно сказать, «модности».