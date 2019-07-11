Редактор моды Cosmopolitan Russia проведет лекцию в «Октаве»
Вход на мероприятие по регистрации.
4 июля на редактор моды Cosmopolitan Russia Лана Нисневич прочитает в «Октаве» лекцию «Мода в соцсетях и глянце. Какой источник вдохновения и информации выбрать?».
Лана расскажет про изменения в понимании моды и о том, как из социального феномена она превратилась в индустрию, в организованный особым образом процесс производства актуальных тенденций и, можно сказать, «модности».
Мода, что в глянцевых журналах, что в соцсетях — это сложный комплекс взаимодействий, выстроенных вокруг производства, распространения и потребления модных символов и соотносящегося с ценностями и особенностями стратификации, характерными для конкретного общества в конкретный временной промежуток. Об этом и о многом другом и пойдет речь на лекции.
Лекция пройдет в Большом зале «Октавы» в 13.00. Вход на мероприятие по регистрации.