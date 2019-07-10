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В Тульской области почти 60 млрд рублей направят на финансирование социальной сферы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области почти 60 млрд рублей направят на финансирование социальной сферы

Это образование, культура и кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика.

Заместитель министра финансов Тульской области Александр Климов рассказал об изменениях в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

- Это второе уточнение бюджета области в текущем году. Нами учтены поручения губернатора Тульской области Алексея Дюмина правительству области и министерству финансов региона по финансовому укреплению отраслей социальной сферы, увеличению расходов, направленных на повышение качества предоставления бюджетных услуг населению, инфраструктурное развитие, — сказал Александр Климов.

Он сообщил, что предусмотрено увеличение доходной части бюджета Тульской области в 2019 году на 4,3%, которая составит 79,9 млрд рублей. Расходы регионального бюджета на текущий год составят 84,5 млрд рублей, что на 3,9% выше ранее запланированного объема.

Дефицит бюджета области в этом году прогнозируется в объеме 4,6 млрд рублей. Источниками его финансирования определены привлеченные средства кредитных организаций, остатки средств на начало года и иные источники.

Заместитель министра финансов также сообщил о налоговых и неналоговых доходах бюджета Тульской области. На текущий год они спрогнозированы в объеме 62,3 млрд рублей.

Рост собственных доходов бюджета области к утвержденным показателям составляет 3,3%.

В структуре собственных доходов бюджета Тульской области увеличены налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц, акцизы, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

По словам Александра Климова, объем безвозмездных поступлений в бюджет Тульской области в 2019 году увеличится на 1,3 млрд рублей и составит 17,6 млрд рублей.

Увеличение в большей части обусловлено поступлением межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 150 млн рублей, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды – 114 млн рублей, на реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» – 95 млн рублей, а также безвозмездными поступлениями от госкорпорации - фонда реформирования ЖКХ сумме 665 млн рублей.

В структуре расходов бюджета Тульской области по-прежнему превалируют отрасли социального блока: образование, культура и кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика, которые занимают 68,9% от общего объема расходов бюджета. На финансирование указанных отраслей в 2019 году будет направлено 58,3 млрд рублей.

- Основополагающими остаются расходы на мероприятия 31 государственной программы Тульской области, включенных в их состав региональных приоритетных проектов и региональных программ, направленных на достижение целей и задач национальных проектов, — сказал Александр Климов.

Если говорить о росте расходов в отраслевом разрезе, то наиболее значительный рост в здравоохранении – рост расходов на 384,1 млн рублей. Средства планируется направить на централизованную закупку медикаментов для региональных льготников, закупку оборудования и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В отрасли образования расходы увеличатся на 191,1 млн рублей. Из них 124 млн рублей потратят на укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений, а 24 млн рублей – муниципальных.

На 220 млн рублей увеличатся расходы в сфере строительства, в том числе на расселение аварийного жилья, выявленного в ходе мониторинга.

Предусмотрено увеличение расходной части бюджета за счет собственных средств бюджета в объеме 1,9 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей будут направлены на финансирование государственных программ Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +1
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