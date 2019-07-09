Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020
Наши ребята вошли в состав сборной России.
С 5 по 8 июля в Алтайском крае прошел Кубок России по спорту слепых — триатлон. В соревнованиях приняли участие восемь экипажей из пяти регионов России.
На сложнейшей трассе, преодолев три этапа гонки (плавание 750 м, велогонку 20 км, бег 5 км), почетное второе место заняли воспитанники тульского Центра адаптивного спорта Артем Еганян и Юрий Пыльский (спортсмен-ведущий).
Парни вошли в состав сборной России, зарекомендовав себя претендентами для отбора на Паралимпиаду-2020 в Токио.
Кроме того, с 1 по 5 июля в Раменском прошел чемпионат России по спорту слепых — плавание, в котором приняли участие около 85 спортсменов из 15 регионов России.
Тульскую область представили воспитанники ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» Артем Еганян и Андрей Гущин.
Среди участников соревнований выступали паралимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России, поэтому борьба была очень напряженной.
На дистанции 50 и 100 метров стилем баттерфляй Андрею Гущину удалось завоевать 2 и 3 место соответственно.
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель Сергей Юрьевич Ченский.