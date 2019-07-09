новости
новости
Регистрация
Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020

Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020

Наши ребята вошли в состав сборной России.

С 5 по 8 июля в Алтайском крае прошел Кубок России по спорту слепых — триатлон. В соревнованиях приняли участие восемь экипажей из пяти регионов России.

На сложнейшей трассе, преодолев три этапа гонки (плавание 750 м, велогонку 20 км, бег 5 км), почетное второе место заняли воспитанники тульского Центра адаптивного спорта Артем Еганян и Юрий Пыльский (спортсмен-ведущий).

Парни вошли в состав сборной России, зарекомендовав себя претендентами для отбора на Паралимпиаду-2020 в Токио.

 

Кроме того, с 1 по 5 июля в Раменском прошел чемпионат России по спорту слепых — плавание, в котором приняли участие около 85 спортсменов из 15 регионов России.

Тульскую область представили воспитанники ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» Артем Еганян и Андрей Гущин.

Среди участников соревнований выступали паралимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России, поэтому борьба была очень напряженной.

На дистанции 50 и 100 метров стилем баттерфляй Андрею Гущину удалось завоевать 2 и 3 место соответственно.

Спортсменов подготовил тренер-преподаватель Сергей Юрьевич Ченский.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:33 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спорт слепыхпаралимпиада

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк продает на «Авито»... свою ногу
Туляк продает на «Авито»... свою ногу
В жилом дворе в центре Тулы найдена граната
В жилом дворе в центре Тулы найдена граната
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.