Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020

Наши ребята вошли в состав сборной России.

С 5 по 8 июля в Алтайском крае прошел Кубок России по спорту слепых — триатлон. В соревнованиях приняли участие восемь экипажей из пяти регионов России.

На сложнейшей трассе, преодолев три этапа гонки (плавание 750 м, велогонку 20 км, бег 5 км), почетное второе место заняли воспитанники тульского Центра адаптивного спорта Артем Еганян и Юрий Пыльский (спортсмен-ведущий).

Парни вошли в состав сборной России, зарекомендовав себя претендентами для отбора на Паралимпиаду-2020 в Токио.