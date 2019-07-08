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Где в Туле отключат электроэнергию 9 июля

Где в Туле отключат электроэнергию 9 июля

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Скуратовская, 118,
  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Литейная, 36,
  • п. Михалково: ул. Тверская, 3-21,
  • ул. Волжская, 7-26,
  • ул. Михалковская, 26,
  • ул. Невская, 1-21,
  • ул. Самарская, 7, 15, 18, 21,
  • ул. Волоховская, 7,
  • ул. Мезенцева, 40 к. 2, 44 к. 2, 44 к. 3,
  • 1-й Волоховский пр-д, 13,
  • ул. Советская, 57, 68,
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • ул. Волкова, 26, 29,
  • ул. Севастопольская, 4-26 (чётн.),
  • ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
  • ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.),
  • ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.),
  • ул. Курская, 20-в, 22-б,
  • п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
  • пр-д Косой, 1-19,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:54 0
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