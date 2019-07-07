новости
новости
Регистрация
Какая погода ждет туляков 8 июля
Фото из архива Myslo.

Какая погода ждет туляков 8 июля

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обещают 8 июля переменную облачность, местами небольшой дождь (по данным Гидрометцентра России — до 2 мм за сутки). Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, днем +18…+23°С.

Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 07:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
погода в Туле8 июля
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новинки меховой моды презентуют жителям Тулы
Новинки меховой моды презентуют жителям Тулы
Сколько молока полезно: Минздрав назвал оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Сколько молока полезно: Минздрав назвал оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.