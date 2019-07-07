Фото из архива Myslo.

Какая погода ждет туляков 8 июля

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обещают 8 июля переменную облачность, местами небольшой дождь (по данным Гидрометцентра России — до 2 мм за сутки). Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, днем +18…+23°С. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.